Condividi | Red 9:07 Domani sera, nella Sala Mosaico del Museo archeologico della città, per il Festival 2019 dell´Associazione Vetera et Nova, Antonio Budruni racconterà ai presenti la storia della popolazione algherese, riprendendo dal XVI secolo, per arrivare fino al XVIII La popolazione di Alghero dalle origini al XX secolo



ALGHERO – Domani, venerdì 27 settembre, alle 18, è in programma il secondo dei tre incontri programmati dall'Associazione Vetera et Nova per il suo Festival 2019, su “La storia della popolazione di Alghero. Dalla fondazione della città sarda a oggi”. Il primo appuntamento ha avuto un successo inaspettato anche per gli organizzatori, con la Sala Mosaico del Museo archeologico della città al limite della capienza.



Infatti, alcuni ritardatari non sono potuti entrare per motivi di sicurezza e hanno dovuto rinunciare alla narrazione di Antonio Budruni sulla storia della popolazione algherese dalle origini al XVI secolo. L'appuntamento di domani, alle 18, sempre nella Sala Mosaico, vedrà il professor Budruni raccontare ai presenti la storia della popolazione algherese, riprendendo dal XVI secolo, per arrivare fino al XVIII.