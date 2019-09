video Condividi | Cor 11:06 Consiglio di Alghero: parte I



Sul Quotidiano di Alghero le immagini integrali della seduta di consiglio comunale andata in scena giovedì 26 settembre. Dopo le brevi segnalazioni dei consiglieri, in discussione il Bilancio consolidato dell´ente 2018 e la cessione della nuova area per la realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco a favore del Ministero dell´Interno.