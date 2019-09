video Condividi | Cor 11:17 Consiglio di Alghero: parte II



Sul Quotidiano di Alghero le immagini integrali della seduta di consiglio comunale andata in scena giovedì 26 settembre. Dopo le brevi segnalazioni dei consiglieri, in discussione il Bilancio consolidato dell´ente 2018 e la cessione della nuova area per la realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco a favore del Ministero dell´Interno.