Condividi | A.B. 13:06 Sul campo di Padru, la compagine algherese ha ceduto per 10-3 contro il Drillo´s team, nel match valido per la prima giornata del campionato regionale di serie C1. Di Alessio Becca (doppietta) e Gianluca Idili le reti ospiti Calcio a 5: falsa partenza per la Futsal



ALGHERO - Sconfitta netta e senza attenuanti per la Futsal Alghero all’esordio in serie C1, massimo campionato regionale di calcio a 5. 10-3 il risultato in favore del Drillo's team, che sul campo di Padru ha messo subito il match sui binari più congeniali.



Padroni di casa in vantaggio al 4'. Due minuti dopo, Ribas raddoppia. I giallorossi hanno due clamorose occasioni, ma sono ancora i locali, in contropiede, a calare il tris. Al quarto d'ora, prima rete della storia Futsal in C1, messo a segno da Alessio Becca. Emiliano Arru sfiora la segnatura, mentre Ribas non si fa pregare: 4-1. Becca tiene aperto il match con la sua doppietta, ma il primo tempo di chiude sul 6-2 Drillo.



Ad inizio ripresa, uno-due micidiale di Ribas per l’8-2 dei padroni di casa. A metà tempo, è Gianluca Idili a portare a tre lo score ospite di una sfida che si chiude sul 10-3. Una sonora sconfitta per la Futsal, che servirà di lezione per immergersi in questa categoria. Sabato 5 ottobre, esordio casalingo contro l’Ussana. Commenti ALGHERO - Sconfitta netta e senza attenuanti per la Futsal Alghero all’esordio in serie C1, massimo campionato regionale di calcio a 5. 10-3 il risultato in favore del Drillo's team, che sul campo di Padru ha messo subito il match sui binari più congeniali.Padroni di casa in vantaggio al 4'. Due minuti dopo, Ribas raddoppia. I giallorossi hanno due clamorose occasioni, ma sono ancora i locali, in contropiede, a calare il tris. Al quarto d'ora, prima rete della storia Futsal in C1, messo a segno da Alessio Becca. Emiliano Arru sfiora la segnatura, mentre Ribas non si fa pregare: 4-1. Becca tiene aperto il match con la sua doppietta, ma il primo tempo di chiude sul 6-2 Drillo.Ad inizio ripresa, uno-due micidiale di Ribas per l’8-2 dei padroni di casa. A metà tempo, è Gianluca Idili a portare a tre lo score ospite di una sfida che si chiude sul 10-3. Una sonora sconfitta per la Futsal, che servirà di lezione per immergersi in questa categoria. Sabato 5 ottobre, esordio casalingo contro l’Ussana.