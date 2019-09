video Condividi | A.S. 11:10 Alghero: Aula chiusa alle 22, la scelta piace



La sperimentazione avviata giovedì scorso va avanti anche per la seduta odierna (lunedì). Piace ai consiglieri comunali di Alghero la decisione del presidente Lelle Salvatore di contingentare le sedute fino alle ore 22.30. E´ una questione di buonsenso - dice - se poi dovesse esserci l´esigenza di proseguire con i lavori non c´è alcun problema. Così il Presidente del Consiglio comunale di Alghero al microfono di Alguer.it spiega la scelta di prevedere, per la prima volta, un orario di fine lavori.