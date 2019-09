Condividi | Red 19:12 Al Quartè Sayal, da giovedì a sabato, è in programma una “tre giorni” per fare il punto sulla patologia, con un focus sulle tecniche chirurgiche e nuove tecnologie Tumori ghiandole salivari: esperti a confronto ad Alghero



ALGHERO - L'aggiornamento sui tumori delle ghiandole salivari maggiori è il tema del congresso internazionale che si aprirà giovedì 3 ottobre, alle 16, nella Sala conferenze del Quartè Sayal, ad Alghero. Una “tre giorni”, con chiusura lavori sabato 5, in cui si alterneranno al tavolo dei relatori esperti provenienti dall'Isola, da oltre Tirreno, da varie parti d'Europa, dell’Asia e dagli Stati Uniti.



L'obiettivo dell'incontro, organizzato dalla struttura di Otorinolaringoiatra dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, sarà quello di fare il punto sulla patologia, con un focus sulle tecniche chirurgiche e sulle nuove tecnologie. Due gli ospiti d'onore che, con le loro esperienze, porteranno un valido contributo alla platea. Ad aprire i lavori, giovedì, alle 18, sarà Randal S.Weber che, per quindici anni, ha diretto l'Otorinolaringoiatria dell'Md Anderson cancer center di Houston e lo ha reso centro di riferimento mondiale per l'oncologia del testa-collo. Il luminare americano presenterà un lavoro sulle metastasi parotidee da tumori della pelle.



Spetterà invece a Gaetano Paludetti, direttore della Clinica di Otorinolaringoiatra del Gemelli di Roma, caratterizzare la sessione pomeridiana di venerdì. All'interno dell'incontro dedicato alla chirurgia ablativa delle ghiandole salivari maggiori, lo specialista romano esporrà una relazione dal titolo “Parotidectomia per lesioni maligne”. Nella stessa giornata, sono previste quattro sessioni e tre tavole rotonde. L’evento formativo è stato accreditato con 11,2crediti Ecm e l’iscrizione può essere effettuata on-line, sul sito internet Acrosscongressi, nella sezione “Eventi in corso”, entrando nell’evento di riferimento e compilando il form. Oltre a medici di varie specialità, possono partecipare anche biologi, infermieri, logopedisti, tecnici di radiologia, tecnici audiometristi, audioprotesisti e fisici sanitari.



