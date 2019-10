Condividi | A.B. 9:13 Prende il via oggi, la 20esima edizione del Sardinia Open-Trofeo Tavoni, torneo Itf di wheelchair tennis. Circa cento i tennisti che si daranno battaglia sui campi del Tennis club Alghero nei tabelloni maschili, femminili e Quad di singolo e doppio Sardinia open: al via la 20esima edizione



ALGHERO – Prende il via oggi (martedì), la 20esima edizione del "Sardinia Open-Trofeo Tavoni", torneo Itf di wheelchair tennis. Circa cento i tennisti che si daranno battaglia sui campi del Tennis club Alghero nei tabelloni maschili, femminili e Quad di singolo e doppio.



Nel torneo maschile, il francese Stephane Houdet, numero 3 delle classifiche mondiali, cerca il quinto successo consecutivo sul green set di Maria Pia. Esordirà contro l'italiano Maurino Suraj (395). A contrastarlo, in prima fila, i britannici Alfie Hewitt (5, contro Luca Spano, 92) e Gordon Reid (8), l'altro transalpino Nicolas Peifer (7). In tabellone anche gli italiani Ivan Trotter (57 Itf, contro lo spagnolo De la Puente, 14 al mondo e nunero 6 del tabellone, uno contro l'altro Silviu Culea (66) ed Antonio Cippo (128), Luca Arca (72), Mario Alfredo Naselli (180), Giovanni Zeni (243) e Renzo Partel (294).



Nel femminile, comanda la giapponese Yui Kamiji (seconda giocatrice al mondo e vincente qui nel 2015), insidiata dall'olandese Aniek Van Koot (3), fresca di vittoria agli Us Open. Con loro, la britannica Jordanne Whiley (5) e la tedesca Sabine Ellerbrock (9), vincente ad Alghero tre volte di fila. A tenere alto il tricolore, Marianna Lauro (43 Itf, contro la svizzera Gabriela Buehler, 64), Roberta Faccoli (137, contro la danese Willerslev-Olsen, 53), Maria Paola Tolu (139) e Giulia Valdo (158), che si sfidano per un posto negli ottavi.



Tra i Quad, Olanda sugli scudi, con Sam Schroeder (5 Itf) e Niels Vink (6). In gara gli italiani Ivano Boriva (47) contro la wild card Gianluca Giovagnoli, Alberto Saja (46, contro il britannico Richard Green, 20) ed Alberto Corradi (47, contro il tedesco Marcus Laudan, 35).



Nella foto: Stephane Houdet Commenti ALGHERO – Prende il via oggi (martedì), la 20esima edizione del "Sardinia Open-Trofeo Tavoni", torneo Itf di wheelchair tennis. Circa cento i tennisti che si daranno battaglia sui campi del Tennis club Alghero nei tabelloni maschili, femminili e Quad di singolo e doppio.Nel torneo maschile, il francese Stephane Houdet, numero 3 delle classifiche mondiali, cerca il quinto successo consecutivo sul green set di Maria Pia. Esordirà contro l'italiano Maurino Suraj (395). A contrastarlo, in prima fila, i britannici Alfie Hewitt (5, contro Luca Spano, 92) e Gordon Reid (8), l'altro transalpino Nicolas Peifer (7). In tabellone anche gli italiani Ivan Trotter (57 Itf, contro lo spagnolo De la Puente, 14 al mondo e nunero 6 del tabellone, uno contro l'altro Silviu Culea (66) ed Antonio Cippo (128), Luca Arca (72), Mario Alfredo Naselli (180), Giovanni Zeni (243) e Renzo Partel (294).Nel femminile, comanda la giapponese Yui Kamiji (seconda giocatrice al mondo e vincente qui nel 2015), insidiata dall'olandese Aniek Van Koot (3), fresca di vittoria agli Us Open. Con loro, la britannica Jordanne Whiley (5) e la tedesca Sabine Ellerbrock (9), vincente ad Alghero tre volte di fila. A tenere alto il tricolore, Marianna Lauro (43 Itf, contro la svizzera Gabriela Buehler, 64), Roberta Faccoli (137, contro la danese Willerslev-Olsen, 53), Maria Paola Tolu (139) e Giulia Valdo (158), che si sfidano per un posto negli ottavi.Tra i Quad, Olanda sugli scudi, con Sam Schroeder (5 Itf) e Niels Vink (6). In gara gli italiani Ivano Boriva (47) contro la wild card Gianluca Giovagnoli, Alberto Saja (46, contro il britannico Richard Green, 20) ed Alberto Corradi (47, contro il tedesco Marcus Laudan, 35).Nella foto: Stephane Houdet