Così i consiglieri Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi al termine della seduta di consiglio comunale di lunedì «Verità sul Cra, meglio tardi che mai»



ALGHERO - «L’ultimo consiglio comunale ha sancito tre verità importanti. La prima è stata ratificata da un parere dei dirigenti comunali che hanno messo nero su bianco il fatto che gli uffici dei servizi sociali non potranno ritornare nei locali di viale della Resistenza se in essi si deciderà di riportare il Cra».



«Le altre due verità le ha, invece, pronunciate in aula il Sindaco Conoci, quando ha prima affermato che nel momento del crollo nel vecchio Cra la scelta di spostare gli anziani nell’ex ostello era stata probabilmente la migliore possibile e quando successivamente ha aggiunto che nell’ex ostello gli anziani dovranno rimanere ancora per molto tempo. Noi queste 3 verità ovviamente le condividiamo in toto, anche se, senza falsa modestia, dobbiamo dire che non le abbiamo certo scoperte ieri in consiglio comunale, visto che sono parte di quello che sul Cra diciamo da tempo».



«Certo è evidente che avremmo preferito che, al posto di tante affermazioni demagogiche, Conoci e la sua maggioranza avessero esposto queste tre verità già durante la campagna elettorale, ma, tutto sommato, meglio tardi che mai». Così i consiglieri Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi al termine della seduta di consiglio comunale di lunedì [



