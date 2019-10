Mulas convoca il sopralluogo in Cimitero

video 9:00 Cra, la marcia indietro è totale. Via i soldi per gli uffici: immagini Sul Quotidiano di Alghero le immagini integrali del Consiglio comunale di lunedì dal palazzo di via Columbano. Debutta in aula il nuovo segretario generale, Pierino Arru, e dal presidente Lelle Salvatore arrivano «gli auguri per il nuovo-vecchio»

20:01 Ex Cra: passa risoluzione dell´Opposizione Con un emendamento stralcio, la stessa Maggioranza ha cancellato il punto relativo ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’edificio in Viale della Resistenza, nell’ex Centro residenziale anziani, per realizzazione uffici comunali

9:10 «Verità sul Cra, meglio tardi che mai» Così i consiglieri Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi al termine della seduta di consiglio comunale di lunedì

video 30/9/2019 Alghero: Aula chiusa alle 22, la scelta piace La sperimentazione avviata giovedì scorso va avanti anche per la seduta odierna (lunedì). Piace ai consiglieri comunali di Alghero la decisione del presidente Lelle Salvatore di contingentare le sedute fino alle ore 22.30. E´ una questione di buonsenso - dice - se poi dovesse esserci l´esigenza di proseguire con i lavori non c´è alcun problema. Così il Presidente del Consiglio comunale di Alghero al microfono di Alguer.it spiega la scelta di prevedere, per la prima volta, un orario di fine lavori.

video 29/9/2019 Consiglio di Alghero: parte I Sul Quotidiano di Alghero le immagini integrali della seduta di consiglio comunale andata in scena giovedì 26 settembre. Dopo le brevi segnalazioni dei consiglieri, in discussione il Bilancio consolidato dell´ente 2018 e la cessione della nuova area per la realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco a favore del Ministero dell´Interno.

