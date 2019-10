Condividi | Red 15:41 Questa mattina, si è registrato un brutto incidente all´incrocio tra Via Cravellet e Via Marconi, ad Alghero. Da una prima ricostruzione, la carambola tra le due auto, che ne ha visto una finire la sua corsa contro un albero, è stata innescata da una mancata precedenza Mancata precedenza: auto sull'albero



ALGHERO - Questa mattina (martedì), attorno alle 8.30, si è registrato un brutto incidente all'incrocio tra Via Cravellet e Via Marconi, ad Alghero. Da una prima ricostruzione, la carambola tra le due auto è stata innescata da una mancata precedenza.



Una delle due autovetture ha quindi finito la sua corsa contro un albero. Nell'incidente, si è registrato un ferito lieve, ma si è rischiato il peggio.



