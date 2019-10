Condividi | Cor 19:30 L´algherese Franco Santoro ha consegnato una copia della Costituzione in codice Braille al primo Ministro Giuseppe Conte, sensibilizzandolo sulle questioni che riguardano la disabilità Costituzione in Braille al Premier



CAGLIARI - «Sono onorato di aver ricevuto questo prezioso dono. Gli ho promesso che da domani questo testo sarà custodito nella biblioteca di Palazzo Chigi». Così il Primo Ministro Italiano questa sera a Cagliari, dopo aver ricevuto una copia della Costituzione in codice Braille dalle mani dell'algherese Franco Santoro, Presidente territoriale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti della Provincia di Sassari. «I valori della Costituzione sono patrimonio di tutti i cittadini e devono essere accessibili a chiunque. E questo Governo farà il possibile affinché le barriere, materiali e culturali, che ogni giorno ostacolano la vita di migliaia di persone con disabilità vengano al più presto eliminate» ha precisato Giuseppe Conte.



Nella foto: la stretta di mano tra Franco Santoro e Giuseppe Conte