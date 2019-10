Condividi | A.B. 9:22 Sono stati i ranking mondiali a comandare la seconda giornata della 20esima edizione del Sardinia-Open-Trofeo Tavoni, torneo Uniqlo Wheelchair tennis tour, in corso di svolgimento sui campi in green set del Tc Alghero. Tutti out gli italiani che avevano superato il primo turno Sardinia open: in gara tutti i migliori



ALGHERO - Sono stati i ranking mondiali a comandare la seconda giornata della 20esima edizione del Sardinia-Open-Trofeo Tavoni, torneo Uniqlo Wheelchair tennis tour, in corso di svolgimento sui campi in green set del Tc Alghero. Tutte ed otto le teste di serie raggiungono i quarti di finale sia nel tabellone maschile, sia nel femminile, mentre le prime quattro sbarcano in semifinale nella categoria Quad.



Tutti out gli italiani che avevano superato il primo turno. Nel maschile, Luca Arca (72 Itf) ha ceduto 6-2 6-0 davanti al francese Nicolas Peifer, numero 3 del tabellone e 7 del mondo. Un game in meno per Silviu Culea (66), opposto al belga Jef Vandorpe (numero 7 del seeding e 16 Itf).



Nel femminile, Marianna Lauro ha perso 6-1, 6-0 contro la britannica Jordanne Whiley (5 Itf e 3 del torneo), mentre Maria Paola Tolu (139) non è riuscita a disturbare la corsa dell'olandese Michaela Spaanstra (testa di serie numero 6 e 18 al mondo). Tra i Quad, Ivan Boriva (41) non ha conquistato game contro il favorito del torneo, l'olandese Sam Schroeder (5 Itf).



Ottavi Singolare maschile:

1 Stephane Houdet (Fra, 3) b. Yann Jauss (Svi, 168) 6-0 6-0

8 Dani Caverzaschi (Spa, 18) vs Enrique Siscar Meseguer (Spa) 6-3 6-3

4 Gordon Reid (Gbr, 8) b. Herbert Keller (Svi, 227) 6-0 6-0

7 Jef Vandorpe (Bel, 16) b. Silviu Culea (Ita, 66) 6-1 6-0

6 Mariano De La Puente (Spa, 14) b. Laslo Farkas (Ung, 81) 6-0 6-1

3 Nicolas Peifer (Fra, 7) b. Luca Arca (Ita, 72) 6-2 6-0

5 Miki Takuya (Jpn, 13) b. Hampus Linder-Olofsson (Sve, 159) 6-0 6-1

2 Alfie Hewett (Gbr, 5) b. Martin Legner (Aut, 30) 6-4 6-2



Ottavi Singolare femminile:

1 Yui Kamiji (Jpn, 2) b. q Jiske Griffioen (Ola) 6-0 6-1

5 Katharina Kruger (Ger, 17) b. Nalani Buob (Svi, 30) 6-2 6-2

3 Jordanne Whiley (Gbr, 5) b. Marianna Lauro (Ita, 43) 6-1 6-0

7 Hui Min Huang (Cina, 20) b. Charlotte Fairbank (Fra, 42) 6-1 6-0

6 Michaela Spaanstra (Ola, 18) b. Maria Paola Tolu (Ita, 139) 6-0 6-0

4 Sabine Ellerbrock (Ger, 9) b. Louise Charlotte Willerslev-Olsen (Dan, 53) 6-0 6-1

8 Charlotte Famin (Fra, 23) b. wc Karin Suter-Erath (Svi) 6-1 6-0

2 Aniek Van Koot (Ola, 39) b. Ludmila Bubnova (Rus, 41) 6-0 6-0



Quarti Singolare Quad:

1 Sam Schroder (Ola, 5) b. Ivano Boriva (Ita, 41) 6-0 6-0

3 Shraga Weinberg (Isr, 17) b. James Shaw (Gbr, 21) 7-6(1) 6-0

4 Antony Cotterill (Gbr, 18) b. Anders Hard (Sve, 45) 6-4 6-2

