Da oggi a domenica, è in programma la 37esima edizione della manifestazione "L'Isola che c'è-Sardegna incontra Roma", organizzata dalla Gia comunicazione di Cagliari e dal Gremio dei sardi di Roma. Tre giorni di incontri, eventi, enogastronomia e dibattiti Libri: Marco Balbina a Roma



ALGHERO – Da oggi (venerdì) a domenica 6 ottobre, Roma ospiterà la 37esima edizione della manifestazione “L’Isola che c’è-Sardegna incontra Roma”, organizzata dalla Gia comunicazione di Cagliari e dal Gremio dei sardi di Roma. Tre giorni di incontri, eventi, enogastronomia e dibattiti.



Domenica, alle 16.30, sarà protagonista il romanzo di Marco Balbina “Nessuna come lei” (Nemapress). Con l’autore, dialogheranno Neria De Giovanni ed Antonio Maria Masia, presidente del Gremio. Il romanzo, al quale Balbina ha lavorato per molti anni, si svolge ad Alghero e la città catalana è descritta minuziosamente con gli occhi del protagonista, che vi abita dopo aver lasciato l'impiego alla Petrolchimica di Porto Torres.



Ma la vicenda di Tista, a ritroso, conduce i lettori nella Cagliari degli Anni Settanta, tra scontri ideologici, entusiasmi calcistici per la squadra di Gigi Riva, femminismo ed echi del terrorismo degli anni di piombo. Il romanzo di Marco Balbina costringe a fare i conti con il recente passato e seguendo la vita del suo protagonista, affronta anche temi intimi, come il rapporto con le donne e l'amore, con un finale che si tinge di giallo. La manifestazione L'Isola che c'è ha ospiti d'eccezione, come l'ambasciatore russo a Roma, il magistrato e scrittore Ettore Angioni ed il direttore del Ministero dell'Agricoltura Giampiero Sanna.