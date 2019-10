video Condividi | A.B. 9:00 Si allinea alle semifinali la 20esima edizione del Sardinia Open-Trofeo Tavoni, Uniqlo Wheelchair tennis tour, in corso di svolgimento sui campi in green set del Tc Alghero. La grande sorpresa arriva nel main draw maschile, dove la testa di serie numero 2, il britannico Alfie Hewett, è stato eliminato in due set dal giapponese Takuya Miki Sardinia open: Miki spariglia i giochi



ALGHERO. Si allinea alle semifinali la 20esima edizione del Sardinia Open-Trofeo Tavoni, Uniqlo Wheelchair tennis tour, in corso di svolgimento sui campi in green set del Tc Alghero.

La grande sorpresa arriva nel main draw maschile, dove la testa di serie numero 2, il britannico Alfie Hewett (numero 5 delle classifiche mondiali) è stato eliminato in due set dal giapponese Takuya Miki, numero 5 del seeding e 13 Itf.



Il nipponico sfiderà il francese Nicolas Peifer nella prima semifinale in programma venerdì mattina sul Campo Davis. A seguire, si sfideranno l'altro transalpino, Stephane Houdet (all'inseguimento del quinto titolo algherese consecutivo e, dopo tre match, ancora con lo zero nella casella dei game ceduti in questa edizione) e il britannico Gordon Reid.



Tutto come da pronostico nel singolare femminile, con quattro Top ten in semifinale. La giapponese Yui Kamiji (2 Itf) si sbarazza della tedesca Kruger e attende la britannica Jordanne Whiley (5). Nella parte bassa del tabellone, si affronteranno l'olandese Aniek Van Koot (3) e la tedesca Sabine Ellerbrock (9). Finale orange nei Quad, con le prime due teste di serie in campo: Sam Schoeder (numero 5 del mondo) e Niels Vink (6).



Quarti Singolare maschile:

1 Stephane Houdet (Fra, 3) b. 8 Dani Caverzaschi (Spa, 18) 6-0 6-0

4 Gordon Reid (Gbr, 8) b. 7 Jef Vandorpe (Bel, 16) 6-4 6-3

3 Nicolas Peifer (Fra, 7) b. 6 Mariano De La Puente (Spa, 14) 6-2 4-6 6-4

5 Takuya Miki (Jpn, 13) b. 2 Alfie Hewett (Gbr, 5) 6-4 6-3



Quarti Singolare femminile:

1 Yui Kamiji (Jpn, 2) b. 5 Katharina Kruger (Ger, 17) 6-0 6-0

3 Jordanne Whiley (Gbr, 5) b. 7 Hui Min Huang (Cina, 20) 6-4 7-6(0)

4 Sabine Ellerbrock (Ger, 9) b. 6 Michaela Spaanstra (Ola, 18) 6-0 6-3

2 Aniek Van Koot (Ola, 3) b. 8 Charlotte Famin (Fra, 23) 6-4 6-1



Quarti Singolare Quad:

1 Sam Schroder (Ola, 5) b. 3 Shraga Weinberg (Isr, 17) 6-4 6-1

2 Niels Vink (Ola, 6) b. 4 Antony Cotterill (Gbr, 18) 6-1 6-2



Semifinali Second draw maschile:

Niclas Rodhborn (Sve) b. 3 Christian Gross (Fra, 510) 6-1 6-1

2 Thomas Suter (Svi, 445) b. 4 Dorian Navarro (Fra, 511) 6-3 6-1



