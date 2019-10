Condividi | M.P. 17:26 Il coordinatore di Sardigna Natzione Indipendentzia, Nicola Franca è sorpreso «per il disprezzo che ha il nostro sindaco ed il suo esecutivo nei confronti della nostra comunità portotorrese Il coordinatore di Sardigna Natzione Indipendentzia, Nicola Franca è sorpreso «per il disprezzo che ha il nostro sindaco ed il suo esecutivo nei confronti della nostra comunità portotorrese» Scuolabus antieconomico: «così avete soppresso tutti i servizi»



PORTO TORRES - Il coordinatore di Sardigna Natzione Indipendentzia, Nicola Franca è sorpreso «per il disprezzo che ha il nostro sindaco ed il suo esecutivo nei confronti della nostra comunità portotorrese. Come possono, codesti individui, dichiarare che il servizio scuolabus viene soppresso perché non è economicamente vantaggioso, nonostante la nostra Regione abbia stanziato 89mila euro per coprire il servizio e garantire il trasporto alle scuole della nostra gioventù?». Secondo il coordinatore di Sni l'amministrazione pentastellata è riuscita a tagliare tutti i servizi fondamentali di una comunità perché considerati anti-economici.



«Il vostro senso politico di umanità verrà ricordato nella storia politica della nostra comunità, come una macchietta o ancor meglio, verrete ricordati come degli inetti desiderosi di danaro - Attacca Nicola Franca - e potere per riempire i vostri freddi portafogli a discapito del popolo. Per fortuna il vostro mandato è giunto a conclusione, spero vivamente che in questi ultimi mesi abbiate un po' di coscienza ed etica personale per dichiarare alla nostra comunità che siete stati dei grandissimi incapaci». PORTO TORRES - Il coordinatore di Sardigna Natzione Indipendentzia, Nicola Franca è sorpreso «per il disprezzo che ha il nostro sindaco ed il suo esecutivo nei confronti della nostra comunità portotorrese. Come possono, codesti individui, dichiarare che il servizio scuolabus viene soppresso perché non è economicamente vantaggioso, nonostante la nostra Regione abbia stanziato 89mila euro per coprire il servizio e garantire il trasporto alle scuole della nostra gioventù?». Secondo il coordinatore di Sni l'amministrazione pentastellata è riuscita a tagliare tutti i servizi fondamentali di una comunità perché considerati anti-economici.«A quando la chiusura di tutti gli uffici pubblici perché non sonoeconomicamente vantaggiosi?», aggiunge Franca «caro sindaco e caro esecutivo voi siete realmente economicamente vantaggiosi per la nostracomunità?, il vostro operato ha coperto i costi che noi cittadini abbiamo subito per garantirvi una calda poltrona ed un ottimo stipendio nel palazzo del popolo?».«Il vostro senso politico di umanità verrà ricordato nella storia politica della nostra comunità, come una macchietta o ancor meglio, verrete ricordati come degli inetti desiderosi di danaro - Attacca Nicola Franca - e potere per riempire i vostri freddi portafogli a discapito del popolo. Per fortuna il vostro mandato è giunto a conclusione, spero vivamente che in questi ultimi mesi abbiate un po' di coscienza ed etica personale per dichiarare alla nostra comunità che siete stati dei grandissimi incapaci».