Fiamme a Monte Sixeri: elicottero da Bosa

ALGHERO - Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Bosa è intervenuto su un incendio nel territorio comunale di Alghero, in località Monte Sixeri. Sul posto, ha coordinato le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia della Forestale di Alghero. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli.