Pineta a rischio incendio: spento l´innesco

Poteva avere gravi conseguenze, questo pomeriggio, il tentativo dŽincendio tempestivamente sedato dai Vigili del fuoco nella pineta di Maria Pia ad Alghero. EŽ lŽennesimo, cresce la preoccupazione Pineta a rischio incendio: spento lŽinnesco



ALGHERO - Provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco a Maria Pia, in pineta, dove nel primissimo pomeriggio qualche incosciente ha innescato un incendio prontamente sedato dai pompieri. L'intervento poco dopo le 14.30 (nella foto).



E' allarme. Si tratta dell'ennesimo attentato, fortunatamente fallito, contro il patrimonio ambientale della città di Alghero, che solo grazie alla tempestiva segnalazione inoltrata al distaccamento di Via Napoli non ha avuto conseguenze.



Dall'inizio del solo mese di settembre, infatti, sono circa dieci gli inneschi ritrovati nella pineta di Alghero. Il fatto è stato segnalato anche alle Forze dell'ordine locali.