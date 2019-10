Condividi | Red 23:26 Operazione scuole sicure: prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando provinciale, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire la sicurezza ed il rispetto della legalità Controlli antidroga nelle scuole di Nuoro



NUORO - Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire la sicurezza ed il rispetto della legalità. Ieri mattina (giovedì), i militari della Compagnia di Nuoro hanno effettuato mirati servizi antidroga vicino alle scuole del capoluogo barbaricino.



Tre i giovani che sono stati trovati in possesso di marijuana e segnalati alla Prefettura di Nuoro quali “assuntori”. Ognuno di essi, ne custodiva preziosamente modiche quantità che, gli avrebbero permesso di confezionare due-tre spinelli a testa.



Il servizio straordinario è stato attuato da una decina di Carabinieri ed una unità cinofila vicino alle scuole ed alle fermate di pullman, con un articolato dispositivo che ha permesso di effettuare diverse perquisizioni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutte le scuole della provincia. NUORO - Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire la sicurezza ed il rispetto della legalità. Ieri mattina (giovedì), i militari della Compagnia di Nuoro hanno effettuato mirati servizi antidroga vicino alle scuole del capoluogo barbaricino.Tre i giovani che sono stati trovati in possesso di marijuana e segnalati alla Prefettura di Nuoro quali “assuntori”. Ognuno di essi, ne custodiva preziosamente modiche quantità che, gli avrebbero permesso di confezionare due-tre spinelli a testa.Il servizio straordinario è stato attuato da una decina di Carabinieri ed una unità cinofila vicino alle scuole ed alle fermate di pullman, con un articolato dispositivo che ha permesso di effettuare diverse perquisizioni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutte le scuole della provincia.