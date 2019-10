Condividi | Red 14:24 Proseguirà per un altro mese il Servizio di salvamento a mare, che avrebbe dovuto terminare il 27 settembre. L´Amministrazione comunale ha deciso di prorogare il servizio fino a domenica 27 ottobre Castelsardo: bagnini in spiaggia ad ottobre



CASTELSARDO - Proseguirà per un altro mese, a Castelsardo, il Servizio di salvamento a mare, che avrebbe dovuto terminare il 27 settembre. Infatti, le spiagge sono ancora frequentate, sia da turisti stranieri, sia da bagnanti locali e vacanzieri nazionali. L'Amministrazione comunale ha quindi deciso di prorogare il servizio fino a domenica 27 ottobre, per garantire a tutti la sicurezza sul litorale anche in questa coda estiva.



Il provvedimento è stato approvata dalla Giunta comunale, che ha impegnato nuovi fondi, recentemente ottenuti dalla Regione autonoma della Sardegna, in particolare grazie all’impegno dall’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis. Le postazioni, dove sono presenti gli assistenti bagnanti ed operatori per l’avvistamento di persone in difficoltà, sono dislocate nelle spiagge più frequentate, che si fregiano anche del prestigioso riconoscimento della Bandiera blu, ovvero il litorale "Sacro Cuore/Ampurias" e " La Madonnina", e saranno attive tutti i giorni, dal lunedi al venerdì, dalle 11 alle 16, il fine settimana dalle 10 alle 17. Il servizio è fornito dalla Società nazionale salvamento di Sassari, ed è divenuto di vitale importanza per favorire la salvaguardia e la tutela dei bagnanti nelle spiagge di Lu Bagnu, con azioni di prevenzione, avvistamento, primo soccorso e sensibilizzazione.



Un'attività che, anche quest'anno, durante tutta la stagione estiva, ha registrato sedici salvataggi di persone in difficoltà, a causa di condizioni meteo sfavorevoli o la per la presenza di buche o correnti marine avverse, salvando vite umane e dispensando consigli utili a chi non ha dimestichezza con il mare. Sono stati effettuati anche numerosi interventi per punture di insetti, meduse ed altri piccoli incidenti in spiaggia. «È la prima volta che si proroga il servizio così a lungo, ben quattro mesi – dichiara l'assessore comunale alle Politiche ambientali Roberto Fiori - con l'obiettivo di consentire la sicurezza dei bagnanti, soprattutto dei visitatori provenienti dall'estero che approfittano volentieri del clima mite della nostra città, e che, anche nelle prossime settimane, potranno quotidianamente godere delle nostre spiagge, in totale sicurezza».