Sassari: Salis coordina Futuro Comune

SASSARI - Prende forma a Sassari il nuovo direttivo di Futuro Comune, che durante le riunioni di questi mesi sta definendo la propria linea amministrativa ed organizzativa. L’azione più recente è stata la nomina come proprio coordinatore di Pierluigi Salis, che vanta già un lungo curriculum politico di impegno e determinazione.



Al nuovo coordinatore andrà il compito di curare i rapporti con gli altri partiti, organizzare i lavori, gestire la tesoreria e convocare le riunioni future. Inoltre, sarà suo compito coordinare e dirigere gli attivisti del movimento politico attraverso incontri, confronti e dibattiti.



«Sono felice di questo incarico che mi è stato conferito – ha dichiarato Salis – posso garantire che metterò tutto il mio impegno e dedizione per Futuro Comune, per portare avanti progetti e intenti di questo movimento politico. È per questo motivo che presto inaugureremo la nostra nuova sede, con lo scopo di farci conoscere meglio dai nostri cittadini, perché ci tengo a sottolineare il bisogno di tornare alla partecipazione attiva e alla necessità di elaborare proposte condivise, discusse e migliorate».



