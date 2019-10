video Condividi | Cor 11:25 «In piazza per amore dell´Italia»



Anche ad Alghero Democratici in piazza per incontrare e ascoltare i cittadini. Nei gazebo allestiti nelle piazze d´Italia le proposte per cambiare, modernizzare e far ripartire il Paese, dopo lo stop a cui è andato incontro col Governo Salvini. Sul Quotidiano di Alghero l'intervista col segretario del Partito democratico di Alghero, Mario Salis, in piazza insieme ai dirigenti locali. «Solo attraverso la consapevolezza dell'impegno ci può essere una maggiore partecipazione dei cittadini alla politica»