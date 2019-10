Condividi | S.O. 13:24 Brutto incidente questa mattina, poco dopo le 11, sulla litoranea che da Alghero conduce a Bosa. Ad avere la peggio un 70enne centauro svizzero. Sul posto, Carabinieri, Vigili del fuoco e 118 Centauro si schianta sull´Alghero-Bosa: è grave



ALGHERO - Trasporto immediato a Sassari grazie all'intervento dell'elisoccorso. Ad avere la peggio un turista svizzero di 70 anni in sella ad una potente moto. Per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere sul guard-rail dell'Alghero-Bosa.



L'impatto è stato violentissimo. L'uomo avrebbe riportato numerosi traumi e la prognosi è riservata. Si trova adesso ricoverato all'Ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.



Dopo l'allarme lanciato da un automobilista in transito, sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco di stanza ad Alghero. Con loro, il personale medico del 118. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri, che ha eseguito i rilievi del caso, nel tentativo di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.