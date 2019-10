Condividi | M.P. 23:07 Due settimane di gioco accompagnate da delle splendide giornate di sole hanno visto ai nastri di partenza del Memorial portotorrese 116 partecipanti, che hanno dato vita a 106 match suddivisi per otto categorie maschile e femminile, fra under 10, under 12, under 14 e under 16 Torres tennis sul gradino più alto del Bazzoni



PORTO TORRES - La Torres tennis sul gradino più alto del Memorial “Gavino Bazzoni”. Si è completata la sesta edizione del trofeo giovanile dedicato al primo presidente del Tennis club Porto Torres, nato nel 1973. Due settimane di gioco accompagnate da delle splendide giornate di sole hanno visto ai nastri di partenza 116 partecipanti, che hanno dato vita a 106 match suddivisi per otto categorie maschile e femminile, fra under 10, under 12, under 14 e under 16.



Nella giornata conclusiva del torneo, domenica, si sono giocate tutte le finali davanti ad un folto pubblico. Il Tc Milano 26 e il Tc 70 Oristano i circoli maggiormente rappresentati, rispettivamente con ventitre e ventuno iscrizioni, in una manifestazione che ha visto protagonisti atleti giunti dal centro nord Sardegna, come da Olbia, Arzachena, Tempio, Calangianus, Ghilarza, Nuoro, Bono, Sindia oltre alle classiche partecipazioni della Torres tennis, Alghero, Castelsardo, Junior Stintino e Cus Sassari.



Ad aggiudicarsi il titolo finale riservato al circolo è stata ancora una volta la Torres, vincitrice di cinque edizioni sulle sei finora disputate. Il team del maestro Mauro Rodighiero ha raccolto 120 punti con i due titoli, conquistati da Matteo Mura (Under 14) e Roberta Sechi (U16); al secondo posto il Tc Ghilarza del maestro Mirko Usai con 95punti, sempre con due titoli conquistati, entrambi vinti da Claudia Bornioli (U12 e U14). Sul terzo gradino del podio i padroni di casa del Tc Porto Torres del maestro Paolo Pani con 75punti, con un titolo, quello conquistato nella categoria Under 16 maschile da Alexander Fragasso.



