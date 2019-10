Condividi | A.S. 14:58 La Camera di Cooperazione Italo Araba con il contributo della Fondazione di Sardegna, intende stimolare, tramite un concorso di idee, la creazione di startup innovative nel tessuto economico sardo attraverso il supporto ai giovani imprenditori residenti nell’isola di età compresa tra i 18 e i 30 anni Innovation Labs: bando in Sardegna



CAGLIARI - Pubblicati i bandi per selezionare cinque (5) proposte progettuali riferite a nuove idee di impresa start up, rivolte alla progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad elevato contenuto innovativo per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale: tali idee di impresa devono essere destinate all’internazionalizzazione della Sardegna verso i mercati esteri. Le idee, o alcuni loro aspetti, devono essere innovative, quindi originali rispetto al contesto o allo stato dell’arte del settore di riferimento. Le idee, pertanto, dovranno contenere elementi di differenziazione rispetto ai concorrenti e, quindi, potenzialmente un vantaggio competitivo.



Delle cinque selezionate nella prima fase, saranno scelte le tre idee migliori che parteciperanno a veri e propri “Innovation Labs”. I laboratori dell’innovazione dureranno 2 settimane, saranno composti in più moduli e avranno, per le tematiche che saranno chiamate ad affrontare, dei coach di comprovata professionalità chiamati a supportare i giovani nella realizzazione della loro idea di impresa. Le Domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 14.00 del giorno 30 ottobre 2019 al seguente indirizzo: (Camera di Cooperazione Italo Araba – Delegazione Sardegna / Viale Bonaria, 98, 09125 Cagliari) oppure, al seguente indirizzo di posta elettronica ccia.sardegna@gmail.com.



Al termine si aprirà la fase del tirocinio e dello stage in un’azienda leader nel settore scelto dai giovani, un percorso formativo che potrà sfociare anche in un contratto di lavoro dedicato proprio alla realizzazione dell’idea. La Camera di Cooperazione supporterà l’idea, il prodotto o il servizio nel percorso di internazionalizzazione verso i mercati esteri, sia nella fase laboratoriale sia nella fase di avvio dell’impresa, attraverso incontri con imprenditori esteri, missioni, partecipazione a fiere o eventi internazionali.



