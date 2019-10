Condividi | Cor 15:27 Disagi su Cagliari per lo sciopero dei dipendenti Alitalia proclamato per la giornata di mercoledì 9 ottobre. Cancellati 11 collegamenti sull´aeroporto di Elmas. Ecco il dettaglio Alitalia: cancellati 11 voli da Cagliari



CAGLIARI - Enormi disagi in vista per decine di passeggeri. A terra mercoledì 9 ottobre, l'AZ1500 Cagliari-Roma Fiumicino delle 17.10, l'AZ1528 Milano Malpensa-Cagliari delle 22:25, l'AZ1535 Roma Fiumicino-Cagliari delle 11, l'AZ1562 Cagliari-Roma Fiumicino delle 17.55, l'AZ1563 Roma Fiumicino-Cagliari delle 13.15, l'AZ1565 Cagliari-Milano Malpensa delle 11.15, l'AZ1576 Milano Malpensa-Cagliari delle 14:25, l'AZ1583 Roma Fiumicino-Cagliari delle 21.15, l'AZ1590 Cagliari-Roma Fiumicino delle 21.15 e l'AZ1595 Roma Fiumicino Cagliari delle 17:20. Non vola neppure il collegamento Cagliari-Milano Malpensa delle 8.51 di giovedì 10 ottobre.



In totale in Sardegna sono 15 i voli cancellati tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre da Alitalia su Alghero e Cagliari a causa dello sciopero nel settore del trasporto aereo proclamato da alcune sigle sindacali per l'intera giornata di mercoledì. Salvaguardata la sola fascia oraria 7-10 e 18-21.



Decisamente meno pesante la situazione sullo scalo Riviera del corallo di Alghero. Cancellati l'AZ1569 Alghero-Milano Malpensa delle 6.55, l'AZ1572 Alghero-Roma Fiumicino delle 6.50, l'AZ1575 Roma Fiumicino-Alghero delle 14 e il volo AZ1578 Alghero-Roma Fiumicino delle 12.45.