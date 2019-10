Condividi | Red 22:49 Azione sardista nasce con il preciso intento di occuparsi di politiche sociali nei quartieri periferici della città, spesso dimenticati ed emarginati, e di essere un punto di riferimento politico-culturale per le popolazioni del Villaggio Satellite e di tutta la periferia turritana Psd´az apre nuova sezione nel quartiere Satellite



PORTO TORRES - Una sezione del Partito sardo d’azione, denominata “Azione sardista”, con il preciso intento di occuparsi di politiche sociali nei quartieri periferici della città, spesso dimenticati ed emarginati, e di essere un punto di riferimento politico-culturale per le popolazioni del Villaggio Satellite e di tutta la periferia turritana. Nasce così la nuova sede politica del Psd’Az, nel quartiere dove nei giorni scorsi si è conclusa con successo la due giorni di festa organizzata dalla sezione “A.Simon Mossa” in onore dei cinquant'anni della nascita del “Villaggio Satellite”.



«Due giorni che hanno fatto sentire il rione di Porto Torres a più alta densità di popolazione, più vivo che mai – ha dichiarato il segretario cittadino Ilaria Faedda – due giorni che hanno fatto tornare sorrisi e lacrime di commozione a chi, da troppo tempo, si sentiva trascurato dalla politica e dalle Istituzioni. Due giorni che hanno riacceso speranza, energia, entusiasmo e credibilità nel “progetto sardista”.



L’annuncio, questa mattina (martedì), alla presenza di vecchi e nuovi iscritti: Paolo Spiga, Daniela Ortu, Bastianino Spanu, Antonello Derudas, Daniela Busincu, Mauro Fancello e Marco Frau, che hanno dato vita ad un comitato promotore che, in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del partito, nei centri con popolazione superiore ai 15mila abitanti, possono essere costituite più sezioni in ragione di una migliore organizzazione territoriale cittadina. «La gente ci ha chiesto di non lasciarli soli - ha sottolineato il dirigente nazionale Bastianino Spanu - di aiutarli a combattere i disservizi dell’Area e del Comune, di sostenere le battaglie contro l’emarginalità delle periferie. Insomma di tornare a sentirsi portotorresi di serie A».



