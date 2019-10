Condividi | Red 10:14 Venerdì sera, la Sala Mosaico del Museo Archeologico, in Via Carlo Alberto 72, ospiterà l´incontro “La relazione educativa genitori e figli adolescenti-La sfida pedagogica di una comunità educante”, a cura della Cooperativa sociale Ypnos di Alghero, inserita nell´ambito del programma Alguer family festival 2019 Relazione genitori-figli: incontro ad Alghero



ALGHERO – Venerdì 11 ottobre, alle 17.30, la Sala Mosaico del Museo Archeologico di Alghero, in Via Carlo Alberto 72, ospiterà l'incontro “La relazione educativa genitori e figli adolescenti-La sfida pedagogica di una comunità educante”, a cura della Cooperativa sociale Ypnos di Alghero, inserita nell'ambito del programma Alguer family festival 2019. «Perchè l'educazione è una sfida per tutta la comunità? Come vivono gli adolescenti la propria città? Come possiamo supportare le famiglie nella relazione educativa con i figli adolescenti?»



Sono alcune delle domande sulle quali gli organizzatori vogliono dialogare con le famiglie e con quanti rivestono un ruolo educativo, dirigenti scolastici, insegnanti, educatori e la comunità educante tutta. Qualificato il parterre dei partecipanti.



Infatti, saranno presenti Cristiano Depalmas (dottore in Psicologia e pedagogia, professore a contratto Centro di Vittimologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari), la pedagogista Monia Satta e Gioele Corveddu (Consulta Giovani di Alghero). Modererà l'incontro il presidente della Cooperativa sociale Ypnos Maria Vittoria Porcu.