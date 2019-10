Condividi | A.B. 14:03 Nell´occasione, i maestri e tutti i gli addetti all’organizzazione del circolo di Maria Pia saranno gratuitamente a disposizione per quanti abbiano il desiderio di cimentarsi per la prima volta in questo sport Tc Alghero: domenica l´Open day



ALGHERO – Domenica 13 ottobre, il Tennis club Alghero aprirà le sue porte a tutti per l'Open day. Si tratta di una giornata sportiva organizzata per far conoscere il tennis a grandi e bambini. Nel'occasione, i maestri e tutti i gli addetti all’organizzazione del circolo di Maria Pia saranno a disposizione gratuitamente per chiunque abbia il desiderio di cimentarsi per la prima volta in questo sport.



Le prove sul campo sono previste dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. I partecipanti dovranno presentarsi con un abbigliamento consono alle prove sul campo (tuta, scarpe da tennis, ecc), mentre le racchette verranno fornite dall’organizzazione. Durante la pausa, il Tc Alghero offrirà gratuitamente un barbecue esclusivamente per i partecipanti all’evento.



«Cogliamo l' occasione per sensibilizzare tutti i soci ad aderire concretamente a questa iniziativa – dichiarano dalla segreteria del circolo - Come? Impegnandosi nella promozione dell'evento per far si che ciascuno abbia l'opportunità di inserire una o più "new entry", potendo in tal modo partecipare personalmente allo svolgimento della manifestazione, creando cosi un clima di socializzazione e di aggregazione da sempre caratteristica del nostro club».