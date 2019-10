Condividi | A.B. 9:06 Ottimo risultato nel prestigioso torneo di tennis giovanile “Memorial Bazzoni”, giocato a Porto Torres, per il portacolori del Tc Alghero Giorgio Alias. Nel tabellone Under 12 maschile, che ha visto la partecipazione dei migliori “Classe 2007” del nord Sardegna, Alias si è imposto 6-2 6-1 in finale su Giovanni Bella Tennis: Alias vince il Bazzoni



ALGHERO – Ottimo risultato nel prestigioso torneo di tennis giovanile “Memorial Bazzoni”, giocato a Porto Torres, per il portacolori del Tc Alghero Giorgio Alias. Nel tabellone Under 12 maschile, che ha visto la partecipazione dei migliori “Classe 2007” del nord Sardegna, Alias si è imposto 6-2 6-1 in finale su Giovanni Bella (4.1 del Tc Porto Torres).



Buona anche la prova nel tabellone Under 14 per il giovanissimo tennista algherese, che ha passato due turni, raggiungendo la semifinale, persa 7-6 6-1 contro il forte torresino Andrea Oronti. Ora, Giorgio Alias sarà impegnato con i compagni di circolo con il Campionato invernale 2019/20, che inizierà a fine mese.



