Condividi | Cor 8:58 Psd´Az ai ferri corti ad Alghero sul Contratto del Calich. Il Consigliere comunale eletto si schiera apertamente col sindaco contro la segreteria del partito. Sardisti spaccati col congresso alle porte Psd´Az spaccato: Trova zittisce Pais



ALGHERO - Non è una novità ma la conferma plastica della rottura ormai insanabile all'interno del Psd'Az di Alghero: Consigliere comunale ancora fedele al sindaco Mario Conoci, partito sull'Aventino. Tanto che, le durissime critiche rivolte da Giovanni Baldassarre Spano della segreteria locale all'indirizzo del Primo cittadino sulla gestione dei reflui di San Marco e dell'intero Contratto di Laguna del Calich [nella foto), che si schiera apertamente in difesa di Conoci, smentendo la segreteria cittadina. Di seguito la nota integrale del capogruppo.



Il Contratto di laguna sottoscritto il 30 settembre da otto Amministrazioni Locali, Enti Territoriali, Associazioni, imprese, mondo della scuola, Consorzio di Bonifica della Nurra, Abbanoa, Adis, Agris, Laore, è uno strumento di programmazione strategica e negoziata che concorre alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino idrografico. È un impegno giuridico condiviso che vincola i soggetti firmatari a dare attuazione a specifiche politiche di gestione delle risorse territoriali in relazione alla tutela e protezione degli ambienti naturali, delle acque, alla difesa del suolo, alla protezione dal rischio idraulico. Una lettura più attenta e una visione meno superficiale di quello che è il primo e importante strumento di programmazione sottoscritto in Sardegna avrebbe evitato a qualche iscritto di andare maldestramente fuori tema e di confondere le acque. Per la prima volta vengono coinvolti tutti i soggetti, sono 43, partner del territorio del Bacino Idrografico che afferisce della laguna del Calich a perseguire obbiettivi legati alla sicurezza, mitigazione e prevenzione dei rischi, riequilibrio ambientale e valorizzazione paesaggistica, uso sostenibile di risorse, fruizione turistica sostenibile, valorizzazione delle produzioni locali, diffusione della cultura dell’acqua. Non solo, il Contratto di Laguna incoraggia la cooperazione e la condivisione tra diversi soggetti dello stesso livello e tra diversi livelli di governo. Proprio per questo il Sindaco di Alghero ha voluto coinvolgere nel Contratto il Consorzio di Bonifica della Nurra e Abbanoa, al fine di perseguire quegli obbiettivi strategici a cui tutta la comunità locale mira. Si va esattamente nel verso contrario di ciò che pensa, ed esprime, il Sig. Spano, ovvero si programmano azioni per la qualità dell’ambiente e delle acque, così come concordato con il mondo agricolo algherese. Si va, quindi, a promuovere le aree agricole del territorio non solo come luoghi di produzione, ma sopratutto come luoghi di produzione sostenibile, di vendita diretta, di consumo, di apprendimento e sperimentazione, incentivando le colture di pregio ed ecosostenibili promuovendo la riconversione delle colture intensive idroesigenti e che utilizzano sostanze chimiche impattanti. Ci faremo carico certamente di sostenere e affiancare l’operato dell’amministrazione comunale nelle prossime fasi attraverso le quali, con incontri specifici, verranno condivise con gli operatori e i rappresentanti dell’agro le finalità e gli obbiettivi del Contratto di Laguna. Al contratto di laguna si affianca un controllo qualitativo dei reflui col fine ultimo di migliorare le produzioni delle aree agricole alle quali questa amministrazione dedica un attenzione particolare. Noi desideriamo, vogliamo e faremo di tutto perchè i prodotti a km 0 siano uno dei fulcri dell‘ economia di questa città, e tutto quello che potrà essere d'aiuto per ottenere questo fine ultimo sarà l'obbiettivo di questa amministrazione. I prodotti a km 0 son frutto di terre, risorse e tradizioni che ci appartengono. Scegliere un prodotto a km 0 significa cercare di aiutare aziende produttrici non solo in termini geografici ma anche etici. Col contratto di Laguna si instaura un circolo virtuoso che conferisce forza ed energia alle economie locali. Commenti ALGHERO - Non è una novità ma la conferma plastica della rottura ormai insanabile all'interno del Psd'Az di Alghero: Consigliere comunale ancora fedele al sindaco Mario Conoci, partito sull'Aventino. Tanto che, le durissime critiche rivolte da Giovanni Baldassarre Spano della segreteria locale all'indirizzo del Primo cittadino sulla gestione dei reflui di San Marco e dell'intero Contratto di Laguna del Calich [ LEGGI ], creano un certo imbarazzo in aula, con l'unico consigliere comunale eletto, Roberto Trova (), che si schiera apertamente in difesa di Conoci, smentendo la segreteria cittadina. Di seguito la nota integrale del capogruppo.