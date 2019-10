Condividi | Antonio Burruni 9:11 Sui campi del Tc Arzachena, Antonella Cuccureddu ed Anna Mura hanno conquistato il titolo sardo di doppio femminile per la Quarta categoria, battendo in finale Giulia Russu e Chiara Gaggioli, portacolori del circolo ospitante Tennis: due algheresi campionesse regionali



ALGHERO – Due algheresi hanno conquistato un titolo regionale. Sono Antonella Cuccureddu ed Anna Mura, che si sono aggiudicate il doppio femminile dei Campionati regionali disputati sui campi del Tc Arzachena.



Mura (tesserata per il Tc Castelsardo, ma si allena a Maria Pia, la sua “casa tennistica” da quando aveva undici anni) e Cuccureddu (portacolori del Tc Alghero), in semifinale hanno regolato con un doppio 6-1 Tiziana Fae e Gavina Cucciari. In finale, hanno dovuto lottare di più, superando due tenniste del circolo ospitante, Giulia Russu (4.1) e Chiara Gaggioli (4.3), 6-4 4-6 10-6.



