Si terrà giovedì prossimo la riunione della Quarta Commissione consiliare presso il Nido d´Infanzia di Alghero per analizzare la situazione. Parteciperà il dirigente competente Musu convoca il sopralluogo al Nido



ALGHERO - Nuovo giro di commissioni conoscitive sullo stato dei luoghi nei diversi settori-aree della città di Alghero. Si terrà giovedì prossimo, 17 ottobre, la riunione della Quarta Commissione consiliare presso il Nido d'Infanzia di Alghero.



Con il presidente Peppinetto Musu (nella foto), parteciperanno in via Giovanni XXIII i commissari, l'assessore comunale con delega alle Politiche sociali ed il dirigente competente del settore.



All'ordine del giorno del sopralluogo, l'analisi della situazione e la qualità del servizio erogato dalla società che attualmente gestisce il servizio alla città.