video Condividi | A.S. 12:54 Salvamare: l´intervento di Paola Deiana



La deputata del Movimento 5 Stelle di Alghero, relatrice per la legge sull´Ambiente, interviene in Parlamento in occasione della seduta di lunedì 14 ottobre e sottolinea i lavori portati avanti in Commissione. Il testo è costituito da 10 articoli, che Paola Deiana presenta all´Aula. Sul Quotidiano di Alghero l´intervento integrale Commenti La deputata del Movimento 5 Stelle di Alghero, relatrice per la legge sull´Ambiente, interviene in Parlamento in occasione della seduta di lunedì 14 ottobre e sottolinea i lavori portati avanti in Commissione. Il testo è costituito da 10 articoli, che Paola Deiana presenta all´Aula. Sull´intervento integrale • Guarda e condividi il video su Alguer.tv