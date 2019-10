Condividi | A.S. 12:00 Sogeaal promuove e valorizza le eccellenze della cultura sarda attraverso un sistema integrato di azioni di marketing territoriale e social engagement Resolzas e Leppas: Coltelli in aeroporto



ALGHERO - La compagnia di gestione dell'aeroporto di Alghero, la Sogeaal, prosegue nell’attuazione del programma di promozione del territorio e delle sue eccellenze attraverso un sistema integrato di azioni di marketing territoriale e social engagement. Con il contributo dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, dal 15 ottobre lo scalo di Alghero ospita la mostra realizzata in collaborazione con Culter – museo internazionale del coltello in Pattada dal titolo “Resolzas e Leppas – Coltelli: cultura, tradizione ed evoluzione da Pattada al resto del mondo”.



L’esposizione è il frutto di un progetto mirato a valorizzare principalmente la produzione contemporanea del coltello fatto a mano e la sua storia fin dalle origini comuni. La mostra si articola in un percorso che parte dalla coltelleria antica, testimone dell’abilità e dell’ingegno di quell’homo sapiens che anche in Sardegna ha lasciato segni tangibili del suo passaggio e accompagna il visitatore, attraverso le diverse fasi di lavorazione, sino alla coltelleria moderna.



La mostra offre quindi la possibilità di seguire una sorta di confronto diretto tra antico e moderno, suggerendo anche prospettive e dinamiche produttive del prossimo futuro. In questo contesto si inserisce l’evento che si svolgerà nella main hall dell’aeroporto di Alghero il giorno venerdì 25 ottobre (dalle ore 10.30) e che vedrà la presenza dell’unica artigiana coltellinaia donna d’Italia: Maria Rosaria Deroma. Sarà proprio lei a illustrare le complesse fasi di lavorazione che ancora oggi ripropongono e testimoniano nel mondo la caratteristica di unicità di ogni singolo coltello pensato, ideato e costruito interamente a mano. Commenti ALGHERO - La compagnia di gestione dell'aeroporto di Alghero, la Sogeaal, prosegue nell’attuazione del programma di promozione del territorio e delle sue eccellenze attraverso un sistema integrato di azioni di marketing territoriale e social engagement. Con il contributo dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, dal 15 ottobre lo scalo di Alghero ospita la mostra realizzata in collaborazione con Culter – museo internazionale del coltello in Pattada dal titolo “Resolzas e Leppas – Coltelli: cultura, tradizione ed evoluzione da Pattada al resto del mondo”.L’esposizione è il frutto di un progetto mirato a valorizzare principalmente la produzione contemporanea del coltello fatto a mano e la sua storia fin dalle origini comuni. La mostra si articola in un percorso che parte dalla coltelleria antica, testimone dell’abilità e dell’ingegno di quell’homo sapiens che anche in Sardegna ha lasciato segni tangibili del suo passaggio e accompagna il visitatore, attraverso le diverse fasi di lavorazione, sino alla coltelleria moderna.La mostra offre quindi la possibilità di seguire una sorta di confronto diretto tra antico e moderno, suggerendo anche prospettive e dinamiche produttive del prossimo futuro. In questo contesto si inserisce l’evento che si svolgerà nella main hall dell’aeroporto di Alghero il giorno venerdì 25 ottobre (dalle ore 10.30) e che vedrà la presenza dell’unica artigiana coltellinaia donna d’Italia: Maria Rosaria Deroma. Sarà proprio lei a illustrare le complesse fasi di lavorazione che ancora oggi ripropongono e testimoniano nel mondo la caratteristica di unicità di ogni singolo coltello pensato, ideato e costruito interamente a mano.