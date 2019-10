Condividi | S.O. 15:51 I casting per la pellicola prodotta dalla Fidela Film sono programmati ad Alghero dal dal 21 al 24 ottobre 2019. Le riprese televisive si svolgeranno proprio in Sardegna Villa Mosca: casting per "La terra delle donne"



ALGHERO - In Riviera del corallo si cercano attori e attrici per il film "La terra delle donne (Non potho reposare)" di Marisa Vallone. Le riprese si svolgeranno proprio in Sardegna. I casting per la pellicola prodotta dalla Fidela Film sono programmati dalle 9.30 alle 18.00 dal 21 al 24 ottobre 2019, presso Villa Mosca (Via Antonio Gramsci 17).



Sono ricercati uomini con caratteri tipicamente sardi, di età compresa tra i 35 e i 65 anni. Uomini madrelingua inglese biondi, con carnagione e occhi chiari, di età compresa tra i 35 e i 60 anni. Donne con caratteri tipicamente sardi di età compresa tra i 18 e gli 80 anni. Donna sui 50 anni, madrelingua inglese, con carnagione e occhi chiari, capelli biondi o ramati. Bambine con tratti spiccatamente sardi di età compresa tra i 3 e i 14 anni; Bambina dai 5 ai 7 anni, bionda con occhi azzurri.



Il film sarà ambientato tra gli anni 30 e gli anni 60, perciò è bene che si astengano da presentarsi persone con tatuaggi evidenti, piercing, meches e altri segni di chirurgia estetica. E' preferibile una buona conoscenza della lingua sarda. Prima di tale data, tutti gli interessati potranno inviare il curriculum e il loro materiale fotografico e/o showreel all'indirizzo mail: fidela.casting@gmail.com.