Monti si censura, «ma non mi scuso»

Nella foto: Monti (al centro) con i due ex Lega, Pulina e Polo Commenti ALGHERO - Giovanni Monti, il consigliere comunale ex Lega di Alghero che sulla grande "latrina"appellava i colleghi di Minoranza come fossero cani [ LEGGI ], cancella il post incriminato. Si auto-censura, ma non si scusa, tutt'altro.In verità, oltre alle critiche piovute in coro dai consiglieri di opposizione [ LEGGI ], a far più male sono proprio quelle non scritte dei colleghi di Maggioranza e Giunta. Nonostante non vi sia stata alcuna presa di posizione ufficiale, infatti, non poche sono state le scuse personali indirizzate ai consiglieri di Minoranza.«Mi spiace di aver urtato la vostra sensibilità - ribatte lui - magari vi chiederò scusa. Ma le mie scuse arriveranno solo dopo che voi chiederete scusa a tutto il comparto turistico e alla città che sicuramente ha subito un duro colpo grazie a voi». La querelle insomma, continua con i titoli di coda.Nella foto: Monti (al centro) con i due ex Lega, Pulina e Polo