Condividi | Red 19:17 Venerdì sera, l´appuntamento dedicato ai libri ed alla storia della Sardegna è in programma negli spazi della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11 Illustres di Mureddu ed Onnis ad Alghero



ALGHERO – Domani, venerdì 18 ottobre, un appuntamento dedicato ai libri ed alla storia della Sardegna è in programma nella Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero. Alle 19.30, Manuelle Mureddu ed Omar Onnis saranno ospiti della libreria per presentare, accompagnati da Antonella Marruncheddu, “Illustres-Vita, morte e miracoli di quaranta personalità sarde”, recentemente pubblicato dalle edizioni Domus de Janas.



Cosa si sa di Goda re di Sardegna, o di Sardigna de Lacon? Si è mai sentito nominare Nicolau Montagnans? Ed Edina Altara o Eva Mameli? Tra le tante cose che non sono conosciute della storia sarda, ci sono anche gli innumerevoli personaggi che l’hanno fatta, e hanno avuto un ruolo di primo piano, in vari ambiti.



Quello che propone il libro di Mureddu ed Onnis è di ripercorrere i tanti secoli della storia della Sardegna attraverso i volti, le gesta, le opere, le avventure e le disavventure di alcuni tra i più affascinanti e significativi di loro. Uomini e donne che escono dalle nebbie del mito e si incarnano in vicende profondamente umane. Vederli all’opera, guardarli in faccia e collocarli nel tempo aiuta a farsi domande e, finalmente, capire chi eravamo. Di più: aiuta a capire chi siamo oggi.



Nella foto: Manuelle Mureddu Commenti ALGHERO – Domani, venerdì 18 ottobre, un appuntamento dedicato ai libri ed alla storia della Sardegna è in programma nella Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero. Alle 19.30, Manuelle Mureddu ed Omar Onnis saranno ospiti della libreria per presentare, accompagnati da Antonella Marruncheddu, “Illustres-Vita, morte e miracoli di quaranta personalità sarde”, recentemente pubblicato dalle edizioni Domus de Janas.Cosa si sa di Goda re di Sardegna, o di Sardigna de Lacon? Si è mai sentito nominare Nicolau Montagnans? Ed Edina Altara o Eva Mameli? Tra le tante cose che non sono conosciute della storia sarda, ci sono anche gli innumerevoli personaggi che l’hanno fatta, e hanno avuto un ruolo di primo piano, in vari ambiti.Quello che propone il libro di Mureddu ed Onnis è di ripercorrere i tanti secoli della storia della Sardegna attraverso i volti, le gesta, le opere, le avventure e le disavventure di alcuni tra i più affascinanti e significativi di loro. Uomini e donne che escono dalle nebbie del mito e si incarnano in vicende profondamente umane. Vederli all’opera, guardarli in faccia e collocarli nel tempo aiuta a farsi domande e, finalmente, capire chi eravamo. Di più: aiuta a capire chi siamo oggi.Nella foto: Manuelle Mureddu