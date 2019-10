Condividi | Red 22:07 In occasione del 58esimo Anniversario di fondazione dell’International federation of air traffic controllers´ associations, l’Associazione italiana dei controllori del traffico aereo ha organizzato un convegno che si terrà domenica, dalle 10 alle 18, nella sala conferenze de Lo Quarter Fly high, we care: giornata internazionale ad Alghero



ALGHERO - In occasione del 58esimo Anniversario di fondazione dell’International federation of air traffic controllers' associations, l’Associazione italiana dei controllori del traffico aereo ha organizzato un convegno che si terrà domenica 20 ottobre, dalle 10 alle 18, nella sala conferenzede Lo Quarter, ad Alghero. La giornata vuole essere un momento aperto a tutti i cittadini, in cui sarà possibile conoscere meglio il lavoro dei controllori del traffico aereo di Alghero e le altre realtà professionali che ruotano attorno ad ogni volo che parte ed arriva nello scalo.



Inoltre, con questo evento, gli organizzatori vogliono sensibilizzare la città sulle attività regolamentate o proibite in prossimità di un aeroporto (volo droni, spettacoli pirotecnici e lanci di lanterne luminose) e raccontare come i professionisti si prendono cura di ogni singolo aereo che viaggia ventiquattro ore su ventiquattro, e di come l’interazione tra varie professioni contribuisca alla sicurezza di tutti i passeggeri. L’evento sarà anche l’occasione per ricordare il 40esimo Anniversario della smilitarizzazione dei servizi del traffico aereo in Italia, avvenuto il 19 ottobre 1979, dopo le inaspettate e massicce proteste dei controllori militari che bloccò l’intero Paese per una giornata.



