Condividi | Red 0:37 All´imbrunire di venerdì, la Guardia costiera di Olbia ha captato la richiesta d´aiuto di una barca a vela di 23metri, che era in navigazione dal capoluogo gallurese alla volta di Arbatax, ma che ha imbarcato acqua a 10miglia circa ad este del Golfo di Orosei Mayday nella notte: salve quattro persone



OLBIA – Ieri (venerdì), attorno alle 19, un’imbarcazione da diporto a vela di circa 23metri con quattro persone a bordo, in navigazione da Olbia verso Arbatax, a circa 10miglia ad est dal Golfo di Orosei ha lanciato un “Mayday” a causa della presenza a bordo di una via d’acqua. Le condimeteo in zona risultavano essere buone.



La richiesta di soccorso è stata subito captata dal personale della Sala Operativa della Guardia costiera di Olbia, al comando del direttore marittimo capitano di Vascello Maurizio Trogu, che ha disposto l’immediato intervento della motovedetta Cp803 di stanza a La Caletta di Siniscola. Giunta in zona, la motovedetta ha individuato la “Lady Rose” in difficoltà.



Valutata la situazione, le condizioni in cui versava l’unità ed il buono stato di salute dei malcapitati, saliti nel frattempo, per sicurezza, sul tender in dotazione, i militari hanno prontamente recuperato a bordo i quattro naufraghi, dandogli la prima assistenza. Mentre la Cp803 si è diretta con i quattro verso il porto di La Caletta, sul posto sono stati dirottati due pescherecci presenti in zona che, con il loro personale, sono riusciti ad arginare la falla ed a rimorchiarla verso il porto di Arbatax. OLBIA – Ieri (venerdì), attorno alle 19, un’imbarcazione da diporto a vela di circa 23metri con quattro persone a bordo, in navigazione da Olbia verso Arbatax, a circa 10miglia ad est dal Golfo di Orosei ha lanciato un “Mayday” a causa della presenza a bordo di una via d’acqua. Le condimeteo in zona risultavano essere buone.La richiesta di soccorso è stata subito captata dal personale della Sala Operativa della Guardia costiera di Olbia, al comando del direttore marittimo capitano di Vascello Maurizio Trogu, che ha disposto l’immediato intervento della motovedetta Cp803 di stanza a La Caletta di Siniscola. Giunta in zona, la motovedetta ha individuato la “Lady Rose” in difficoltà.Valutata la situazione, le condizioni in cui versava l’unità ed il buono stato di salute dei malcapitati, saliti nel frattempo, per sicurezza, sul tender in dotazione, i militari hanno prontamente recuperato a bordo i quattro naufraghi, dandogli la prima assistenza. Mentre la Cp803 si è diretta con i quattro verso il porto di La Caletta, sul posto sono stati dirottati due pescherecci presenti in zona che, con il loro personale, sono riusciti ad arginare la falla ed a rimorchiarla verso il porto di Arbatax.