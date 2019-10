Condividi | Red 11:06 Lunedì sera, il salone Don Gallo, in Via Sant´Erasmo ad Alghero, ospiterà l´assemblea del Comitato di quartiere algherese. All´Ordine del giorno, tra gli altri argomenti, il rinnovo del Consiglio direttivo Elezioni per il comitato del Centro storico



ALGHERO – Lunedì 21 ottobre, alle 18.30, il salone “Don Gallo”, in Via Sant'Erasmo, ad Alghero, ospiterà l'assemblea del Comitato di quartiere del Centro storico-L'Alguer vella. Quattro i punti all'Ordine del giorno.



L'assemblea si aprirà con il rinnovo del Consiglio direttivo. A seguire, sul tavolo argomenti importanti per la vita quotidiana dei quartieri algheresi: viabilità e parcheggi, suolo pubblico e raccolta rifiuti.



