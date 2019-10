video Condividi | Cor 10:27 Chiamata Civica dell´assessore

«Un impegno fondamentale»



Il delegato al progetto di Cittadinanza attiva nell´Esecutivo di Alghero, Emiliano Piras, chiama a raccolta i numerosi cittadini impegnati nella cura dei quartieri urbani ed i lavori di piccola manutenzione e decoro. «Il vostro è un impegno fondamentale perchè arrivate dove il Comune non riesce» sottolinea l´assessore all´Urbanistica che ringrazia quanti dedicano il proprio tempo per far risplendere Alghero. Ieri la riunione pubblica nelle sale del Quarter, allo studio la possibilità di ampliare le agevolazioni alle imprese. L´intervista con Emiliano Piras