Judo: ad Olbia il Mondiale Junior 2021

OLBIA – Si chiudono oggi (sabato), a Marrakech, i Campionati del mondo Junior di judo. A questa importante competizione, stanno presenziando il presidente del Comitato Fijlkam Sardegna Gavino Piredda ed il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, per l’assegnazione dell'edizione 2021 al capoluogo gallurese



Piredda e Nizzi hanno ricevuto questo importante passaggio di consegne direttamente da Marius Vizer, il presidente dell’International judo federation, che li hai invitati in Marocco proprio per definire i dettagli di questa assegnazione e formalizzare pubblicamente la procedura. Il Campionato del mondo 2021 sarà patrocinato principalmente dal Comune di Olbia e dalla Regione autonoma della Sardegna e sarà un'ottima opportunità per portare un altro grande evento sportivo nell'Isola.



