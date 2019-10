Condividi | Antonio Burruni 19:21 Dopo la pausa per le partite della Nazionale italiana nelle Qualificazioni agli Europei, riparte il massimo. Domani pomeriggio, i rossoblu ospitano i ferraresi sul manto erboso della Sardegna Arena Serie A: il Cagliari riparte contro la Spal



ALGHERO – Dopo la pausa per le partite della Nazionale italiana nelle Qualificazioni agli Europei, riparte il campionato di serie A. Domani, domenica 20 ottobre, alle 15, il Cagliari ospita la Spal sul manto erboso della Sardegna Arena. La sfida sarà diretta dal signor Daniele Chiffi di Padova, coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Vito Mastrodonato di Molfetta. Il quarto uomo sarà Riccardo Ros di Pordenone, mentre gli addetti al Var sarà Federico La Penna della sezione arbitrale di Roma1 e Giacomo Paganessi di Bergamo.



Il tecnico di casa Rolando Maran deve fare a meno degli infortunati Cacciatore, Cragno, Lykogiannis, Mattiello e Pavoletti e dovrebbe schierare Olsen in porta; Pinna e Pellegrini esterni difensivi, con Pisacane e capitan Ceppitelli coppia centrale; a centrocampo, Cigarini tra Nandez e Rog (favorito su Castro), con Nainggolan (o Ionita) alle spalle di Joao Pedro (preferito a Birsa) e Simeone. In panchina anche i portieri Aresti e Rafael; i difensori Klavan e Walukiewicz; i centrocampisti Faragò ed Oliva; gli attaccanti Cerri e Ragatzu.



Mister Leonardo Semplici ha dovuto lasciare a casa lo squalificato Strefezza e gli infortunati D'Alessandro, Di Francesco e Fares. Si dovrebbe affidare a Berisha tra i pali; difesa a tre con Tomovic, Vicari (preferito a Cionek e Felipe) ed Igor; folto centrocampo con Sala, Missiroli, Valdifiori (favorito su Murgia), Kurtic e Reca; coppia d'attacco Floccari (o Paloschi)-Petagna. In panchina anche Cannistrà, Jankovic, Letica, Moncini, Thiam e Valoti.



Partite dell'ottava giornata:

Lazio-Atalanta 3-3

Napoli-Verona (sabato, 18)

Juventus-Bologna (20.45)

Sassuolo-Inter (domenica, 12.30)

Cagliari-Spal (15)

Sampdoria-Roma

Udinese-Torino

Parma-Genoa (18)

Milan-Lecce (20.45)

Brescia-Fiorentina (lunedì, 20.45)



Classifica: Juventus 19; Inter 18; Atalanta* 17; Napoli 13; Roma e Lazio* 12; Cagliari e Fiorentina 11; Torino 10; Bologna, Milan, Parma e Verona 9; Udinese 7; Brescia*, Sassuolo*, Lecce e Spal 6; Genoa 5; Sampdoria 3. (* una partita in più; ** una partita in meno).



