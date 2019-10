Condividi | A.S. 18:18 Terribile frontale nella tarda mattinata sulla litoranea tra la città di Alghero e Bosa. L’uomo è tenuto in stretta osservazione ma le sue condizioni, fortunatamente, non paiono gravi Frontale col camper, centauro all´ospedale



ALGHERO - Terribile frontale nella tarda mattinata odierna tra un camper che percorreva la litoranea in direzione Bosa e un giovane algherese che faceva rientro in città con la sua moto BMW. L'impatto è stato tremendo ed in un primo momento si è temuto il peggio.



Il centauro è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Sassari e secondo le prime indiscrezioni non avrebbe mai perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti il 118, vigili del fuoco e carabinieri.



L’uomo è tenuto in stretta osservazione ma le sue condizioni, fortunatamente, non paiono gravi. Avrebbe riportato diverse fratture tra cui bacino e arti inferiori, oltre a numerose escoriazioni.



