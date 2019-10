video Condividi | Cor 19:00 Cinquanta i gonfaloni isolani presenti. A questi, si aggiungono i due delle città di Vignola (provincia Modena) e di Sant’Elpidio a Mare (Fermo). Rappresentata anche la Federazione dei donatori di sangue della Catalunya. Le immagini 52 gonfaloni per l´Avis Alghero



ALGHERO - Celebrazioni in grande stile ad Alghero per i 50 anni di attività della delegazione Avis locale. Numerosi gli appuntamenti organizzati per la giornata odierna.



Questa mattina, sfilata per le vie del centro cittadino da parte di soci, delle Delegazioni, autorità civili e militari, scuole ed associazioni di volontariato, con la partecipazione della Banda musicale “A.Dalerci” di Alghero. Deposta una corona di alloro davanti al monumento dei caduti in Piazza Porta Terra.



Cinquanta i gonfaloni isolani presenti a rendere omaggio all'associazione presieduta da Giuliano Casula. A questi, si aggiungono i due delle città di Vignola (provincia Modena) e di Sant’Elpidio a Mare (Fermo). Rappresentata anche la Federazione dei donatori di sangue della Catalunya. Commenti ALGHERO - Celebrazioni in grande stile ad Alghero per i 50 anni di attività della delegazione Avis locale. Numerosi gli appuntamenti organizzati per la giornata odierna.Questa mattina, sfilata per le vie del centro cittadino da parte di soci, delle Delegazioni, autorità civili e militari, scuole ed associazioni di volontariato, con la partecipazione della Banda musicale “A.Dalerci” di Alghero. Deposta una corona di alloro davanti al monumento dei caduti in Piazza Porta Terra.Cinquanta i gonfaloni isolani presenti a rendere omaggio all'associazione presieduta da Giuliano Casula. A questi, si aggiungono i due delle città di Vignola (provincia Modena) e di Sant’Elpidio a Mare (Fermo). Rappresentata anche la Federazione dei donatori di sangue della Catalunya. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv