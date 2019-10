Condividi | A.S. 20:00 Ad Alghero vige l´obbligo di schermare i bidoni dei rifiuti posizionati sulle pubbliche strada. Eppure nel cuore del centro storico c´è ancora chi se ne infischia. Ecco la foto di Via del Teatro Bidoni in via del Teatro: così non va



ALGHERO - Non basta la possibilità di mantenere la propria spazzatura all'esterno dei locali privati, sulla pubblica via. C'è perfino chi, in barba alle vigenti regole introdotte ormai da oltre un anno ad Alghero, se ne infischia e lascia che i bidoni diventino ricettacolo di ogni tipo di rifiuto.



E' il caso di Via del Teatro, la piccola e graziosa stradina nel cuore della città vecchia ad Alghero, che dalla via Carlo Alberto conduce verso il Civico Teatro, ormai ostruita dalla pila di orrendi e intralcianti bidoni dei rifiuti colorati, in carico a qualche attività di somministrazione. Il tutto in palese violazione alle disposizioni introdotte dal competente settore dell'Amministrazione comunale ormai da tempo.



La deroga all'occupazione del suolo pubblico per l'accumulo quotidiano dei rifiuti prodotti dalle attività di bar e ristorazione, infatti, dovrebbe essere vincolato all'obbligo di schermatura con i cosiddetti "ecobox" lignei. Un adempimento minimo, per garantire un pizzico di decoro a tanta bruttura. Commenti ALGHERO - Non basta la possibilità di mantenere la propria spazzatura all'esterno dei locali privati, sulla pubblica via. C'è perfino chi, in barba alle vigenti regole introdotte ormai da oltre un anno ad Alghero, se ne infischia e lascia che i bidoni diventino ricettacolo di ogni tipo di rifiuto.E' il caso di Via del Teatro, la piccola e graziosa stradina nel cuore della città vecchia ad Alghero, che dalla via Carlo Alberto conduce verso il Civico Teatro, ormai ostruita dalla pila di orrendi e intralcianti bidoni dei rifiuti colorati, in carico a qualche attività di somministrazione. Il tutto in palese violazione alle disposizioni introdotte dal competente settore dell'Amministrazione comunale ormai da tempo.La deroga all'occupazione del suolo pubblico per l'accumulo quotidiano dei rifiuti prodotti dalle attività di bar e ristorazione, infatti, dovrebbe essere vincolato all'obbligo di schermatura con i cosiddetti "ecobox" lignei. Un adempimento minimo, per garantire un pizzico di decoro a tanta bruttura.