Libri: Pierluigi Montalbano ad Olmedo

OLMEDO - Giovedì 24 ottobre, alle 19, al Blue grass di Piazza Berlinguer, ad Olmedo, l'autore Pierluigi Montalbano presenterà il suo ultimo libro “Popoli del mare, Minoici, Micenei, Shardana”. L'evento è promosso dall'Associazione Storia vagante, in collaborazione con il Comune di Olmedo.



Il Mediterraneo culla di tutte le grandi civiltà del passato. Roma, Cartagine, Atene ed altre città costiere che si sono alternate nel dominio delle sue acque. Prima di loro, altri imperi si avventurarono fra le onde per consolidare il potere ed imporre il controllo delle vie commerciali navali.



Gli studiosi indagano da anni i fondali alla ricerca di tracce che chiariscano le vicende dell'Età del Bronzo, quando egizi, minoici, micenei e naviganti occidentali, fra cui i sardi, frequentarono le autostrade del “Mare nostrum” trasportando uomini, tecnologie, idee, cibo e merci di ogni genere. La ricerca dei metalli (soprattutto rame, stagno ed argento) fornì la spinta decisiva verso la prima globalizzazione culturale della storia.



