Condividi | Red 20:18 Il Consiglio comunale è convocato per domani pomeriggio, nella sede di Palazzo Ducale. Tra i punti all´Ordine del giorno, l´interpellanza dei consiglieri Fundoni, Masala, Pinna e Mascia sull´assegnazione del campo alla Torres femminile e quella del consigliere Desole sull´assegnazione, tramite bando pubblico, dello stadio comunale Vanni Sanna Consiglio Sassari: si parla di strutture sportive



SASSARI - Il Consiglio comunale di Sassari è stato convocato per domani, martedì 22 ottobre, alle 16, nella sede di Palazzo Ducale, per trattare i dieci argomenti all'Ordine del giorno. Si inizierà con la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, per poi passare alla variazione al bilancio di previsione 2019–2021. Spazio poi alle deliberazioni del Consiglio comunale n.41 e n.77 relative alla modifica dell'esposizione contabile dello stato patrimoniale, del conto economico 2018 e del bilancio consolidato 2018.



Parola poi ai consiglieri. Si inzierà con l'interpellanza esposta da Palopoli sulla maggiore fruibilità dei siti di interesse turistico della città, per poi passare a quella di Masala, Pinna, Mascia e Fundoni sui lotti 2 e 3 e sullo stato dell'arte della metropolitana leggera di superficie. Sullo stesso argomento, Panu presenterà una mozione. Parola poi a Fundoni, Masala, Pinna e Mascia per l'interpellanza sull'assegnazione del campo alla Torres femminile.



Dettori proporrà l'interpellanza sulla tutela della sicurezza di alunni, insegnanti ed operatori scolastici in relazione al fenomeno della sosta “selvaggia” delle auto nei pressi degli istituti scolastici (con particolare riferimento a quelli dell’infanzia) in orario di ingresso ed uscita dagli istituti stessi. Useri e Sias proporranno una mozione sulla mobilità in sicurezza ed autonomia per tutti. In conclusione interpellanza di Desole sull'assegnazione, tramite bando pubblico, dello stadio comunale “Vanni Sanna”.



Nella foto: lo stadio comunale Vanni Sanna Commenti SASSARI - Il Consiglio comunale di Sassari è stato convocato per domani, martedì 22 ottobre, alle 16, nella sede di Palazzo Ducale, per trattare i dieci argomenti all'Ordine del giorno. Si inizierà con la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, per poi passare alla variazione al bilancio di previsione 2019–2021. Spazio poi alle deliberazioni del Consiglio comunale n.41 e n.77 relative alla modifica dell'esposizione contabile dello stato patrimoniale, del conto economico 2018 e del bilancio consolidato 2018.Parola poi ai consiglieri. Si inzierà con l'interpellanza esposta da Palopoli sulla maggiore fruibilità dei siti di interesse turistico della città, per poi passare a quella di Masala, Pinna, Mascia e Fundoni sui lotti 2 e 3 e sullo stato dell'arte della metropolitana leggera di superficie. Sullo stesso argomento, Panu presenterà una mozione. Parola poi a Fundoni, Masala, Pinna e Mascia per l'interpellanza sull'assegnazione del campo alla Torres femminile.Dettori proporrà l'interpellanza sulla tutela della sicurezza di alunni, insegnanti ed operatori scolastici in relazione al fenomeno della sosta “selvaggia” delle auto nei pressi degli istituti scolastici (con particolare riferimento a quelli dell’infanzia) in orario di ingresso ed uscita dagli istituti stessi. Useri e Sias proporranno una mozione sulla mobilità in sicurezza ed autonomia per tutti. In conclusione interpellanza di Desole sull'assegnazione, tramite bando pubblico, dello stadio comunale “Vanni Sanna”.Nella foto: lo stadio comunale Vanni Sanna