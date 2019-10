Condividi | Red 7:02 Ieri, la Sardegna è stata ferita da undici roghi. Di questi, solo uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, in località Riu Truveinerva Incendio a Burgos: elicottero in azione



BURGOS – Ieri (lunedì), la Sardegna è stata ferita da undici roghi. Di questi, solo uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. E' l'incendio che si è sviluppato nelle campagne di Burgos, in località Riu Truveinerva.



Nell'agro è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione del Corpo forestale di Bono, coadiuvata da una squadra del cantiere Forestas di Monte Brughesu.



