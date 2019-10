Condividi | A.B. 9:06 Grande affermazione al torneo “Citta’ di Ozieri”, valido come quinta edizione del “Memorial Pietro Campus”, per i portacolori del Tc Alghero Alessandro Concu ed Anastasia Ogno Tennis: doppietta algherese ad Ozieri



ALGHERO - Grande affermazione al torneo “Citta’ di Ozieri”, valido come quinta edizione del “Memorial Pietro Campus”, per i portacolori del Tc Alghero Alessandro Concu (3.2 del Tc Milano 26 Sassari, ma trasferito nel circolo di Maria Pia da settembre) ed Anastasia Ogno (3.4). Nel tabellone maschile, Concu, dopo aver superato Ivaldi e Gambino, ha conquistato il titolo battendo 6-4 6-1 in finale il pariclassifica Alessandro Albano (Tc Macomer)



Nel femminile, bella vittoria di Ogno che, dopo aver battuto in semifinale Sara Ruiu (4.2), si è aggiudicata il trofeo battendo 6-4 6-0 in finale Irene Sanna (3.5 del Tc Terranova), conquistando così punti importanti per il salto di categoria. Intanto, domenica 27 ottobre partirà il Campionato Invernale maschile e femminile, dove il Tc Alghero sarà impegnato nella Seconda serie regionale.



Nella foto: Anastasia Ogno ed Alessandro Concu Commenti ALGHERO - Grande affermazione al torneo “Citta’ di Ozieri”, valido come quinta edizione del “Memorial Pietro Campus”, per i portacolori del Tc Alghero Alessandro Concu (3.2 del Tc Milano 26 Sassari, ma trasferito nel circolo di Maria Pia da settembre) ed Anastasia Ogno (3.4). Nel tabellone maschile, Concu, dopo aver superato Ivaldi e Gambino, ha conquistato il titolo battendo 6-4 6-1 in finale il pariclassifica Alessandro Albano (Tc Macomer)Nel femminile, bella vittoria di Ogno che, dopo aver battuto in semifinale Sara Ruiu (4.2), si è aggiudicata il trofeo battendo 6-4 6-0 in finale Irene Sanna (3.5 del Tc Terranova), conquistando così punti importanti per il salto di categoria. Intanto, domenica 27 ottobre partirà il Campionato Invernale maschile e femminile, dove il Tc Alghero sarà impegnato nella Seconda serie regionale.Nella foto: Anastasia Ogno ed Alessandro Concu